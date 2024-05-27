غرفة القاهرة تشكل "لجنة الاستثمار".."شيرين" رئيسًا و"الأنصاري والغُر" نائبين

شكّلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري لجنة الاستثمار، وهي لجنة متخصصة في ملف الاستثمار بكافة جوانبه في ظل توجهات الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري والسعي للتوسع في الاستثمارات الحالية سواء المحلية أو الأجنبية.

وأدار جلسة تشكيل اللجنة نيابة عن أيمن العشري شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة، حيث تم إختيار أحمد شيرين كُريِّم رئيسًا للجنة، وسامي الأنصاري وجلال الغُر نائبان أول وثانٍ، بينما جاء وائل العسيلي سكرتيرًا عامًا للجنة، وضمت اللجنة في عضويتها كل من " محمد حسن عبد القادر- أحمد طاهر - ماجد شفيق - حسام عوض الله - وليد خليل - عمرو البطوطي - علاء الخشن".

أهمية ملف الاستثمار والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية له سبب تشكيل اللجنة

وقال أيمن العشري، إن أهمية ملف الاستثمار والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين وراء تشكيل هذه اللجنة التي سيكون لها مهام كثيرة في هذا الملف، منها طرح رؤى ومقترحات لتنمية الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للسوق المحلي لتعظيم المردود الاقتصادي والمجتمعي ولذلك سيكون كل الدعم لهذه اللجنة مثل باقي الشُعب بالغرفة.

نعلق آمالًا كبيرة على هذه اللجنة في دعم ملف الاستثمار

وقال شريف يحيى إننا نعلق آمالًا كبيرة على هذه اللجنة في دعم ملف الاستثمار في ظل أنها تضم قامات وخبرات كبيرة في مختلف مجالات الاستثمار، وإن المسئولية ستكون كبيرة على عاتق اللجنة وكل أعضائها، وعلينا نحن أيضًا مسئولية كبيرة في مساندة هذه اللجنة وتسهيل إجراءات عملها من خلال الغرفة ومنتسبيها الذين يمثلون قوة كبيرة في مختلف القطاعات.

وقال أحمد شيرين إنه منذ طرح فكرة اللجنة من قبل أيمن العشري، كانت هناك استجابة كبيرة لها والتففنا حولها كمستثمرين، وهناك تنوع في أعضاء اللجنة بالنسبة للقطاعات المختلفة والخبرات، خاصة أن هناك أرضًا خصبة للاستثمار بالسوق المحلي حاليًا وزيادة الاهتمام بهذا الملف يعتبر خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد القومي.