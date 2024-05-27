مصرع طفلة غرقًا إثر سقوطها بترعة في سوهاج

لقيت طفلة، 4 سنوات، مصرعها غرقًا إثر سقوطها في ترعة بدائرة مركز طما بسوهاج.



تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثة، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية.

وتبين من المعاينة والفحص، ورود إشارة من مستشفى طما المركزي، بوصول الطفلة "قمر. ع" 4 سنوات، إلى المستشفى جثة هامدة إدعاء غرق، وقررت والدتها "منال. ع" 30 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، أنه أثناء لهو المذكورة على حافة الترعة المجاورة لمسكنها انزلقت قدماها وسقطت بها مما أدى إلى وفاتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.