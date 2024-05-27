تحقيقات موسعة لفك لغز العثور على جثة متعفنة داخل شقة بأكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة لحل لغز العثور على جثة متعفنة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر لمرور حوالي 3 أيام على الوفاة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الشاب وتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء سكان العقار الذي عثر بداخله على الجثة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من الإدارة العامة لشرطة النجدة بالجيزة بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية في مدينة 6 أكتوبر.

وبتقنين الإجراءات دخلت قوة أمنية الشقة وعثر على جثة "إيهاب.م.ع." في حالة تعفن ورجح الكشف الطبي الأولى مرور حوالي 3 أيام على الوفاة.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لحل لغز الواقعة وبيان المترددين على المتوفى ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.