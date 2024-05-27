الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد احتجازها.. الحماية المدنية تنقذ سيدة من انهيار عقار بالإسكندرية

عقار اسكندرية المنهار
عقار اسكندرية المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إنقاذ سيدة بعد احتجازها في انهيار جزئي لعقار مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية بمنطقة المنشية وسط المدينة، وأدى الانهيار لاحتجازها دون حدوث إصابات أو وفيات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانهيار جزئي لعقار بشارع الست نعيمة بالمنشية ووجود محتجزين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنشية ومسئولي حي الجمرك لمكان الانهيار، بصحبة قوات الحماية المدنية والإسعاف والمرافق، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار رقم 9 شارع الست نعيمة بمنطقة المنشية عبارة عن دور أرضي محل و3 طوابق جزء علوية حوائط حاملة وأسقف خشبية الدور 3 غرف.

وسقوط جزء من طرقة بالدور التاني أدى إلى احتجاز مواطنة، وتمكنت قوات الحماية من إنقاذها وأنزلها دون إصابات أو خسائر بشرية.

وكشفت التحريات عن أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 24 لسنة 2015 باسم أحمد محمد عبدالفتاح وأحمد السيد مرسي مصطفي، ولم يتم تنفيذه وجرى إنشاء الإجراءات القانونية حيال امتناعهم عن الترميم، تم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار قديم مأهول بالسكان دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر مادية بمنطقة مطار النزهه شرق الإسكندرية، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وسؤال شهود العيان عن الواقعة والتحفظ على ملف العقار لفحصه.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد حبيب، بورود بلاغ بانهيار أجزاء كبيرة بالدور الخامس على الدور الرابع من عقار بعزبة منسي في منطقة مطار النزهة.

وعلى الفور انتقلت قيادات الحي بصحبة قوات الدفاع المدني، وضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار أجزاء كبيرة من الدور الخامس على الدور الرابع علوى بالعقار الكائن ٢٣شارع المصانع أمام الفرن بعزبة منسى مطار النزهه نطاق حي شرق، دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الأمر لمهندسي الحي ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط ووضع حواجز حول العقار والتنبيه على قاطنيه بالإخلاء المؤقت، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحماية المدنية بالاسكندرية أمن الأسكندرية المنشية حي الجمرك

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