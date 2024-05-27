الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير "تعليم مرسى مطروح" يطمئن طلاب الشهادة الإعدادية على نتيجة الامتحانات

عمرو شحاته
عمرو شحاته

كشف عمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم في مرسى مطروح، أن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأ اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية "مبشرة".

وأضاف "شحاتة" خلال تصريحاته لـ"الدستور"، أن النتيجة سوف تكون متوفرة في نهاية الأسبوع الجاري بعد اعتماد محافظ مرسى مطروح لها.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الثانوية العامة 2024، وقد أعلنت رسميًا عن الجدول وهو كالتالي 

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جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 

السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية من الساعة 9 وحتى الساعة 12
الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 وحتى الساعة 11
السبت 29 يونيو 2024: للشعبة العلمية مادة الفيزياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12
للشعبة الأدبية مادة التاريخ من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 وحتى الساعة 12
السبت 6 يوليو 2024: للشعبة العلمي مادة الكيمياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12
للشعبة الأدبي مادة الجغرافيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الأربعاء 10 يوليو 2024: لشعبة علمي علوم مادة الجيولوجيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12
لشعبة علمي رياضة مادة الجبر والهندسة الفراغية  من الساعة 9 وحتى الساعة 11  

للشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 13 يوليو 2024: لشعبة علمي رياضة مادة التفاضل والتكامل من الساعة 9 وحتى الساعة 11
الأربعاء 17 يوليو 2024: لشعبة علمي علوم مادة الأحياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12

لشعبة علمي رياضة مادة الاستاتيكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11

للشعبة الأدبية مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 20 يوليو 2024: لشعبة علمي رياضة مادة الديناميكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11.

آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة ,نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية 4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني التعليم

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