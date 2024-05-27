الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا تهاون مع الإخلال بالامتحانات.. وزير التعليم يلوّح باللجوء للقانون "101"

جريدة الدستور

تابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2023 - 2024، من خلال غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويؤدى اليوم الطلاب الامتحانات التحريرية لدبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، بإجمالى عدد (748111) طالبا وطالبة، ويبلغ عدد اللجان خلال الفترة الأولى (2469) لجنة، فى( 95)  مادة، كما يؤدى الطلاب فى الفترة الثانية عدد (9) مواد فى عدد (1342) لجنة.

انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية

واطمأن الدكتور رضا حجازي، على انتظام سير الامتحانات من خلال من مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، وانضباط مراحل العمل، موجهًا بتذليل أي عقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

محافظ القاهرة يتابع أعمال امتحانات الدبلومات الفنية


ووجه الوزير كذلك بضرورة المتابعة اليومية للجان، والتعامل بحرص مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة، ومتابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها.

وشدد الوزير على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول داخل اللجان.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص فيه على حرمان الطالب من مدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

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وأشار إلى أن الوزارة اتخذت كل التدابير والإجراءات اللازمة؛ لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط؛ لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، موجهًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال الامتحانات.

كما وجه الوزير بتوفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات، وتجهيز استراحات المعلمين بشكل لائق، وتوفير كل سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

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