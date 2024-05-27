غدر الصحاب.. العثور على جثة شاب قتله صديقه في القليوبية

عثرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية على جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه خلف مسجد سيدى عواد بمنطقة المجدودة، التابعة لمدينة قليوب، وذلك بسبب مشاجرة نشبت بينهما.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب في وسط الشارع خلف مسجد سيدي عواد بمنطقة المجدودة

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى محل البلاغ خلف مسجد سيدى عواد بمنطقة المجدودة، حيث تم العثور على جثة شاب يدعى "روبي. ا"، وتبين أن المتهم يدعى "سموكة"، وأنه نشبت مشاجرة بينهما قام على إثرها المتهم بطعن صديقه منها طعنات نافذة، على مرأى ومسمع من الجميع، مما تسبب في مصرعه وتم نقل الجثة إلى المستشفى

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.