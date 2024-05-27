"الأزهري": يجوز تجميد لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام لكن بشرط (خاص)

رد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، على سؤال "الدستور"، حول حكم الشرع "ذبح الأضاحي خلال أيام التشريق وتجميد اللحوم وتوزيعها على مدار العام".

يجوز تجميد اللحوم لكن بشرط

وقال الأزهر، أنه يجوز شرعًا ذبح العاملين على صكوك الأضاحي في أيام التشريق وتجميد اللحوم وتوزيعها على مدار العام، ولكن عقب الاكتفاء من التوزيع، على جميع الأسر الأولى بالرعاية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أنه يجوز أيضًا مشاركة لحوم الأضاحي في إعداد وجبات غذائية لطلاب المدارس، ودور الأيتام خلال العام، لافتًا إلى أن الغرض من الأضحية هو إدخال السرور على المواطنين الفقراء والأسر المستحقة للدعم وفقًا للأحكام والضوابط التي تفرضها الشريعة الإسلامية.