الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعدادات أمنية مكثفة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

الزمالك
الزمالك

أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والتي تقام في السابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري "دوري Nile".

وقد شكلت الأجهزة الأمنية للمباراة فرقًا خاصة لتأمين دخول الجماهير وتوجيههم إلى المدرجات، مع منع دخول أي مواد محظورة مثل الشماريخ أو اللافتات المسيئة.

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري وحكم المباراة وترتيب الفريقين في الدوري

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الزمالك يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الاتحاد السكندرى بـ"دورى نايل".. الليلة

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة وحقق 7 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم، مسجلًا 24 هدفًا وتلقى 16.

بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز 9 مرات وتعادل 9 وخسر 6، وسجل لاعبوه 28 هدفًا واستقبلت شباكهم 30.

الزمالك والاتحاد السكندري دوري نايل استعدادات أمنية مكثفة تأمين مباراة الزمالك والاتحاد السكندري ستاد برج العرب

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