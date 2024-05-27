استعدادات أمنية مكثفة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والتي تقام في السابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري "دوري Nile".

وقد شكلت الأجهزة الأمنية للمباراة فرقًا خاصة لتأمين دخول الجماهير وتوجيههم إلى المدرجات، مع منع دخول أي مواد محظورة مثل الشماريخ أو اللافتات المسيئة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة وحقق 7 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم، مسجلًا 24 هدفًا وتلقى 16.

بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز 9 مرات وتعادل 9 وخسر 6، وسجل لاعبوه 28 هدفًا واستقبلت شباكهم 30.