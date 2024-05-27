الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعدام 13.5 طن أسمدة فاسدة في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية الزراعة في الحفاظ على حقوق المزارعين، ووصول الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه، وتقديم منتجات زراعية وأسمدة آمنة.

تفاصيل الحملة 

قامت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية بتنفيذ حملة مشتركة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بمركز ومدينة أبوصوير، أمس الأحد، للمرور على منافذ ومحال بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، لمراقبة وإحكام السيطرة على الأسواق وضمان تقديم منتجات آمنة للمزارعين.

وأكد محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إعدام ١٣.٥طن من الأسمدة الغير صالحة للاستخدام الزراعي، بجانب تحرير عدد من المحاضر للتجارة في الأسمدة والمبيدات والأعلاف بدون ترخيص، علاوة على ضبط ٢ طن أسمدة، ٢.٥ طن من الأعلاف، و٦٠ لتر من المبيدات الغير مصرح بتداولها في الأسواق.

وأشار إلى أن تلك الحملات تأتي لتنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة مستمرة من اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق المزارعين، وإهدار الدعم المقدم لهم من الدولة وبيع السموم لهم.

حملا لإزالة تعدٍّ بالبناء المخالف بمركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير

 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، اليوم، بتنفيذ إزالة فورية لبناء على أرض زراعية، لمبنى من الطوب الأبيض، على مساحة ١٢٠ متر، بمنطقة عوضين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما تم تنفيذ إزالة فورية في المهد، لبناء على أرض زراعية، على مساحة ١٠٠ متر، بعزبة الكريم بأبوصوير البلد.

وفي السياق، قامت الوحدة المحلية لقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بإزالة فورية لسور مقام على أرض زراعية بمساحة ١٣٠ متر طولي.

وتمت الإزالة لكافة الحالات السابق ذكرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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