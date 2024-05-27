الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس 3 سنوات لمدير أعمال الراحل حلمي بكر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنح العجوزة، اليوم الإثنين، مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه؛ بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

استمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال، والذي أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

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تأجيل محاكمة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر

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غدا محاكمة مدير أعمال حلمي بكر بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.

وكان محامى الموسيقار حلمى بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.

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