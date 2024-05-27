يربط بين المحافظات وسرعته 250 كم/ساعة.. تعرف على مشروع القطار الكهربائي السريع

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل في زيارته الأخيرة إلى ألمانيا اختبار القيادة لأول قطار كهربائي سريع (فيلارو) ويتم إنتاجه من قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية والمخطط وصوله إلى مصر خلال شهر أكتوبر.

قدرته على العمل لمسافات طويلة حيث تصل سرعته إلى 250 كم/ساعة

الطاقة الاستيعابية: 250 ألف راكب/يوما.

المسافة بين المحطات: 30 - 50 كم (لمحطات القطار السريع والإقليمي).

أماكن التنفيذ: الربط بين المحافظات والموانئ والمدن الكبرى.

يتم تنفيذ شبكة القطار السريع لتحقيق خدمة نقل الركاب والبضائع ويتكون من ثلاث خطوط حوالي 2000 كم وعدد 60 محطة كالتالي:

الخط الأول يمتد من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوباً حتى الفيوم/بني سويف ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 660 كم وعدد 22 محطة.

الخط الثاني يمتد من محطة الفيوم / بني سويف حتي مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وعدد 35 محطة.

الخط الثالث يمتد من المحطة التبادلية مع الخط الثاني (محطة قنا) ثم يمتد شرقا حتى الغردقة ثم إلى ميناء سفاجا بطول حوالي 225 كم، عدد 3 محطات.

يتم تنفيذه على مسار سطحي ويمكن تنفيذه على مسار علوي أو نفقي عند التقاطعات الرئيسية.

مدة تنفيذ كبيرة نظراً للمسافات الكبيرة للمسارات

ربط المدن الرئيسية والمحافظات ببعضها

يذكر أن وزارة النقل أكدت أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، وغيرها من المناطق الصناعية)، وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبوسمبل والبحر الأحمر)، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة، سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

وأشارت إلى أنه يتم خلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

وأضافت الوزارة إلى أهمية المشروع في الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة)، ما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة، كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى، كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.