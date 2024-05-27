الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رومانو: ميلان يقترب من إتمام التعاقد مع باولو فونيسكا لخلافة بيولى

باولو فونيسكا
باولو فونيسكا

اقترب نادي ميلان الإيطالي من إتمام التعاقد مع باولو فونسيكا، لتولي منصب المدير الفني للفريق بداية من الموسم المقبل.

ورحل ستيفانو بيولي عن منصب المدير الفني لفريق ميلان عقب نهاية مبارياته مع النادي في الموسم المنصرم.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، فإن فونيسكا اتفق مع إدارة ميلان على راتبه السنوي والذي بلغت قيمته 2.5 مليون يورو.

وقاد باولو فونيسكا فريق ليل الفرنسي في 49 مباراة خلال الموسم المنصرم، وفاز الفريق تحت قيادته في 24 مباراة وتعادل في 16 وخسر 9 مباريات.

وأفاد رومانو أن عقد فونيسكا مع ميلان سيمتد لموسمين مع احتمالية إضافة موسم آخر، وفي هذه الحالة سيتم زيادة الراتب، مؤكدًا أن الصفقة سيتم الانتهاء من تفاصيلها قريبًا.

واحتل ليل المركز الرابع في ترتيب بطولة الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة.

مسيرة باولو فونيسكا التدريبية 

وبدأ باولو فونيسكا مسيرته التدريبية كمديرًا فنيًا لفريق إستريلا دا أمادورا تحت 19 عامًا من يوليو 2005 وحتى يونيو 2007، ثم انتقل لتدريب نادي سوسيداد يونياو البرتغالي من صيف 2007 وحتى الصيف التالي ثم انتقل لتدريب نادي أوديفيلاس في وحتى 30 يونيو 2009، وبعدها رحل لتدريب نادي بينهالنوفينس في نفس الفترة واستمر مع النادي حتى 30 يونيو 2011، وبعدها تولى تدريب نادي ديسبورتيفو آفيس لمدة موسم، وبعدها تولى تدريب نادي باكو فيريرا في صيف 2012 لمدة موسم، وانتقل لتدريب بورتو بين صيف 2013 ومارس 2014 ثم عاد لتدريب نادي باكو فيريرا في صيف العام نفسه واستمر حتى 30 يونيو 2015، ثم تولى تدريب سبورتنج براجا في صيف 2015 وحتى 30 يونيو 2016، ثم تولى تدريب شاختار دونتيسك وحتى 30 يونيو 2019، ثم تولى تدريب روما بين صيف 2019 وحتى 2021، وفي صيف 2022 تولى تدريب ليل الفرنسي.

باولو فونيسكا ميلان نادي ميلان ستيفانو بيولي الدورى الايطالى

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