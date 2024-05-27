الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 36050 شهيدًا وإصابة 81026

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36050 شهيدا وإصابة 81026 آخرين، حسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

استشهاد 40 فلسطينيًا على الأقل فى مجزرة جديدة بمخيم نزوح غرب رفح

وفي مجزرة جديدة، استشهد منذ بدء فجر اليوم 40 فلسطينيًا على الأقل، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مخيم نزوح، الذي تم إنشاؤه حديثًا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" شمال غرب رفح.

فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددًا كبيرًا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال خيام النازحين برفح.