الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

طقس حار
طقس حار

يتهافت الجميع على معرفة حالة الطقس اليوم في مصر والتوقعات الخاصة بالأرصاد الجوية في محافظتي القاهرة والاسكندرية لذا من خلال هذه السطور تعرف على حالة الطقس قبل الاتفاق على موعد او الخروج من المنزل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة حيث تعرضت البلاد لموجه صيف ودرجة حرارة عالية الفترة الماضية.

حالة الطقس اليوم في مصر

وعن بيان تابع لهيئة الارصاد الجوية في مصر معبرا عن حالة الطقس اليوم الإثنين كشف الهيئة عن استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والطقس السيء، حيث عادت الأجواء الحارة لتضرب البلاد من جديد، وذلك بداية من أمس الأحد القادم.

وتابعت هيئة الارصاد الجوية في البيان أنه من المقرر بداية من يوم الثلاثاء 28 مايو، سيحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بقيم ستتراوح ما بين 3 لـ 5 درجات على شمال البلاد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الحر رجع.. حالة الطقس اليوم الإثنين 27-5-2024 فى مصر

حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وفيما يخص حالة الطقس الثلاثاء 28 مايو 2024 من المتوقع ان يتم تنشيط الرياح على السواحل الشرقية احيانا في مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الخاصة بالشمال الغربي وشمال الصعيد وتكون على فترات متقطعة مع وجود فرصة لسقوط الامطار الخفيفة بمناطق متفرقة من الساحل الغربي ايضا.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

اما حالة الطقس في الاسبوع بمحافظة الاسكندرية تعود درجات الحرارة لمعدلها الطبيعي وانخفاض في الدرجات تتراوح من 4 الي 5 درجات على شمال البلاد من السواحل الشمالية حتى شمال منطقة الصعيد، مع انتهاء الموجة الحارة بعد ان قامت بالتثير لمدة اسبوع على كافة البلاد، ويتم نشاط الرياح على كافة الانحاء حيث اعطاء الشعور بان حالة الطقس بدات في التحسن.

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