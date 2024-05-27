الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز

برلمانى: إدراج موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية على الحوار الوطنى "خطوة مهمة"

الدكتور على مهران
الدكتور على مهران

أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بعودة انعقاد جلسات الحوار الوطني، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية على مناقشاته. 

وقال مهران، في تصريحات صحفية له، إن إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، خاصة في ظل تطورات الأوضاع الراهنة في غزة، مهم في الفترة الحالية.

وأوضح أن الحوار الوطني يمثل فرصة ثمينة لمناقشة القضايا الحيوية التي تهم البلاد، ويأتي في مقدمتها قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وأشار إلى أن الأحداث المتسارعة في غزة تتطلب منا وقفة جادة وتعاونًا مثمرًا للخروج بمواقف واضحة وداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعكس جدية الحوار ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف المشاركة، فضلا عن أن تنفيذ هذه التوصيات يستهدف تحويلها سياسات وبرامج تخدم مصلحة المواطن.

وأشار النائب علي مهران إلى أن إدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية في جلسات الحوار الوطني يعكس اهتمامنا بمستقبل البلاد وسلامتها.

وتابع رئيس صحة الشيوخ قائلا: "نحن بحاجة إلى استراتيجيات واضحة ومتكاملة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على دعم قضايانا القومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

النائب علي مهران الحوار الوطنى السياسية الخارجية الأمن القومي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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