الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمعية المصدرين المصريين تنظم جلسة تعريفية لفتح أبواب الفرص التجارية

جمعية المصدرين المصريين
جمعية المصدرين المصريين

نظمت جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) جلسة تعريفية تناولت أحدث أدوات تحليل الأسواق التي أطلقها مركز التجارة الدولية تحت عنوان "فتح أبواب الفرص التجارية: قم بتمكين عملك مع مكتب دعم التجارة يوروميد".

تأتي هذه الجلسة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات المصدرين المصريين وتهيئتهم لمواكبة التطورات العالمية في مجال التجارة.

"المصدرين المصريين": وضع سياسة لزيادة الإنتاج والتصدير وتنوع الإيرادات الدولارية


افتتح الجلسة المهندس أحمد طه المدير التنفيذي – جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك والذي رحب بالحضور وتطرق لأهمية الجلسة التعريفية، كما استعرض أنشطة الجمعية فيما يتعلق بدعم المصدرين المصريين وزيادة قدراتهم التصديرية للأسواق العالمية.

كما قام المستشار التجاري شريف عرفان مدير وحدة التطوير والاتصال المؤسسي – جهاز التمثيل التجاري - وزارة التجارة والصناعة، تقديم الأداة الحديثة لتحليل الأسواق وشرح أهم مميزاتها وأهميتها للمصدرين المصريين.

خلال الجلسة، استعرض خبراء مركز التجارة الدولية أهمية النماذج المختلفة لمكتب دعم التجارة يوروميد في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتسهيل وصول المصدرين إلى معلومات دقيقة ومحدثة تساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة. كما تم تسليط الضوء على كيفية استخدام هذه الأدوات لتلبية متطلبات المعايير الدولية وتحقيق الاستدامة في العمليات التجارية.


وإذ أعرب المشاركون في الجلسة عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين على الدور المحوري الذي تلعبه جمعية المصدرين المصريين - إكسبولينك في دعم مجتمع التصدير وتنمية مهارات المصدرين المحليين. تأتي هذه الجلسة كجزء من سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

من جانبها، أكدت جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك على التزامها بمواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تطوير القدرات التصديرية لأعضائها، وتمكينهم من الاستفادة القصوى من الموارد والأدوات المتاحة على الصعيد الدولي.

المصدرين المصريين مركز التجارة الدولية تنظم فتح ابواب الفرص التجارية

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