"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل سلسلة الاغتيالات فى لبنان

تحدث مراسل فضائية القاهرة الإخبارية في لبنان، أحمد سنجاب، عن آخر تطورات الجنوب اللبناني بعد سقوط سبع ضحايا مؤخرًا.

وقال، إن الأمس بات يسمى بالأحد الدامي فهو يعد الأكثر دموية وعنفا في الجنوب اللبناني، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل سلسلة الاغتيالات ولكنها كانت بطريقة مكثفة.

وتابع أن مسيرات الاغتيالات ربما تجود كانت تجوب أجواء الجنوب اللبناني بشكل كامل بالأمس، حيث كانت هناك عملية اغتيال في الناقورة وتليها عملية أخري في عيت الشعب، ثم عملية أخرى في بلدة حوله، بالإضافة إلى تعرض إلى أكثر من 19 بلدة لبنانية إلى عدوان إسرائيلي على مدار يوم أمس، مما أدي إلى سقوط 7 شهداء على الأقل بجانب ما لا يقل عن 7 مصابين من بينهم حالات خطرة ربما هناك حالات ينتظر الإعلان عن استشهادها.

وأشار إلى أن عدد الشهداء العدوان الإسرائيلي هو الأكبر عددا من الضحايا الذين سقطوا في يوم واحد منذ بداية التوترات في الثامن من أكتوبر الماضي، منوهًا بأن حزب الله نفذ ما يقرب من 15 عملية بالجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية فيما يعد أكبر عدد ينفذ من الجنوب اللبناني في يوم واحد.

واختتم مراسل فضائية القاهرة الإخبارية في لبنان، أن الوضع في الجنوب اللبناني مشتعل على مدار الساعات القليلة الماضية.