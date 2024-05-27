الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خضرة سالم تطالب بالاهتمام بالاستقرار النفسي لأئمة المساجد

النائبة خضرة سالم
النائبة خضرة سالم

دعت النائبة خضرة سالم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة الاهتمام بالاستقرار النفسى لأئمة المساجد، حتى يستطيعوا القيام بدورهم في التوعية الدينية المطلوبة.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته وإحلال وتجديد المساجد.

كما طالبت "سالم"، بضرورة تخفيف العبء عن الأئمة فى عدد من التكليفات الأخرى، مثل تكليفهم بتوزيع صكوك الأضاحى، داعية إلى وقف تكليفهم بذلك.

ودعت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة توزيع لحوم الأضاحي على المحافظات الأكثر فقرًا.

فيما قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنه إذا كان الآن هناك 12 ألف مسجد ما بين تطوير وإحلال وتجديد وفرش فهذا شيء عظيم، مشيرًا خلال الجلسة العامة، إلى أنه لم تشرق  شمس الخدمات في الأوقاف إلا بعد تولي الرئيس السيسي، والتنفيذ الوزاري  للوزير الأوقاف د. مختار جمعة.


جاء ذلك خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته، وكذلك طلبًا مقدمًا من النائب محمد عبدالعليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية

وأكد ياسر الهضيبي، أنه يكفي  وزير الأوقاف أنه قضى على خفافيش الظلام في الزوايا والمساجد،
وعرض توصيات حزب الوفد في هذا الشأن وهي ضرورة أن يكون هناك بيانات واضحة ومحددة عن جميع الوقف، وطرح تساؤلًا: عن ما هي أسباب عزوف المواطنين عن الوقف حاليًا عن غير ذي قبل.

اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ الاستقرار النفسي أئمة المساجد التوعية الدينية حفظ مال الوقف

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سبب تجاهل حسام حسن لـ"كهربا" وعمر كمال من قائمة المنتخب

5 حالات لاستبعاد الطلبات.. آخر التطورات بشأن مسابقة معلم مساعد مادة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

فصائل فلسطينية ترد على "محرقة الخيام" باستهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت في قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234