خضرة سالم تطالب بالاهتمام بالاستقرار النفسي لأئمة المساجد

دعت النائبة خضرة سالم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة الاهتمام بالاستقرار النفسى لأئمة المساجد، حتى يستطيعوا القيام بدورهم في التوعية الدينية المطلوبة.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته وإحلال وتجديد المساجد.

كما طالبت "سالم"، بضرورة تخفيف العبء عن الأئمة فى عدد من التكليفات الأخرى، مثل تكليفهم بتوزيع صكوك الأضاحى، داعية إلى وقف تكليفهم بذلك.

ودعت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة توزيع لحوم الأضاحي على المحافظات الأكثر فقرًا.

فيما قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنه إذا كان الآن هناك 12 ألف مسجد ما بين تطوير وإحلال وتجديد وفرش فهذا شيء عظيم، مشيرًا خلال الجلسة العامة، إلى أنه لم تشرق شمس الخدمات في الأوقاف إلا بعد تولي الرئيس السيسي، والتنفيذ الوزاري للوزير الأوقاف د. مختار جمعة.



جاء ذلك خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته، وكذلك طلبًا مقدمًا من النائب محمد عبدالعليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية

وأكد ياسر الهضيبي، أنه يكفي وزير الأوقاف أنه قضى على خفافيش الظلام في الزوايا والمساجد،

وعرض توصيات حزب الوفد في هذا الشأن وهي ضرورة أن يكون هناك بيانات واضحة ومحددة عن جميع الوقف، وطرح تساؤلًا: عن ما هي أسباب عزوف المواطنين عن الوقف حاليًا عن غير ذي قبل.