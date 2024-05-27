محافظ المنوفية يترأس اجتماع "المنطقة الحرة" بشبين الكوم

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم الجلسة رقم 31، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، ومديري عموم الشئون القانونية والبحوث والجمارك بالمنطقة.

واستهل المحافظ اجتماعه بالتأكيد على دعمه الكامل للاستثمار كونه العمود الفقري للدولة وسبب رفعتها، وكذا حرصه على تذليل العقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية بما يسهم في إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بقطاع الاستثمار بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لاستكمال أعمال التوسع والبنية الأساسية للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، كما تم اعتماد محضر الجلسة السابقة.

وتناول اللقاء عرض لأهم الفرص الاستثمارية على أرض المحافظة وإمكانية استغلالها لإقامة مشروعات استثمارية تسهم في توفير فرص عمل جادة للشباب من أهالي المحافظة ومحاربة البطالة.

وأكد المحافظ حرصه على التعاون الدائم والوثيق مع المؤسسات لتوفير فرص استثمارية جديدة على أرض المحافظة، فضلًا عن توفير المناخ الاستثماري الجيد لجذب المزيد من المستثمرين.