محافظ قنا يفتتح مركز معلومات شبكات المرافق الأول بالمحافظة

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، مركز معلومات شبكات مرافق قنا والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، بمقر مجلس مدينة قنا القديم أمام مديرية التربية والتعليم، وذلك لتقديم خدمات الرفع المساحي لأهلي محافظة قنا بأسعار رمزية، بما يضمن خدمات رفع دقيقة لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض، ومعاونة المقاولين وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى، بالإضافة الى حماية شبكة الطرق والمواصلات بالمحافظة من خلال تأمين المرافق والمعاونة فى تطوير الشبكة وتوفير البيانات الدقيقة.

مركز معلومات شبكات المرافق

وأوضح محافظ قنا، أن مركز معلومات شبكات المرافق، يُعد إضافة قوية للمشروعات الخدمية بالمحافظة ويعتبر أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) وإمداد مخططي ومتخذى القرار بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية مع التحديث المستمر لها، وذلك للحد من ظاهرة الحفر العشوائي وللحفاظ على البنية التحتية (المرفق العمومي) وحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير في نطاق المحافظة.

من جهته، أضاف مدير مركز معلومات شبكات المرافق، أن المركز يقع على مساحة 600 مترمربع، ويعمل به 50 موظفًا، وبلغت تكلفه رفع كفاءة وتطوير المبنى 10 ملايين جنيه، وتكلفة أجهزة كشف المرافق والكشف المساحي 27 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المركز يُصدر الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض، حيث يعمل على الحفاظ على البنية التحتية من خلال كشف المرافق وتقديم الدعم الفني لتلافي حدوث أي كسر أو تلف بالمرافق العامة (كالمياه، والكهرباء، والصرف الصحى، والغاز، والتليفونات)، بالإضافة إلى قيام المركز بالرفع المساحي والإحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها‎، وذلك من خلال كشف ورفع دقيق لمسارات المرافق وإعداد قواعد بيانات GIS التي تخدم المواطنين والمشروعات الاستثمارية على مستوى المحافظة.