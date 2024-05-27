الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وموعد ظهور النتيجة وتوزيع الدرجات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في 10 يونيو المقبل للمواد غير الأساسية، وفق جدول امتحانات الثانوية العامة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  فبراير الماضي، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 وجدول الامتحانات. 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 في فبراير الماضي، وجاء الجدول كالتالي: 

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

متى تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024؟

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر أن تنطلق يوم 10 يونيو المقبل، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20-7-2024.

عاجل.. قبل الامتحانات.. وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة ويطلب منهم هذا الأمر

غدًا.. تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمديريات

توزيع درجات الثانوية العامة 2024

توزيع درجات الثانوية العامة 2024 من بدأ تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، وإلغاء الثانوية التراكمية، وتأتي طبيعة الامتحان مختلفة في النظام الجديد حيث تضمن الأسئلة 85% اختيار من متعدد وتكون النسبة المتبقية 15% للأسئلة المقالي، وتكون نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا.

وجاء توزيع كافة المواد للثلاث شعب كالتالي: 

مادة اللغة العربية:  4 أسئلة مقالية والباقي اختيار من متعدد، الدرجة الكلية للمادة من 80 درجة، مقسمة على 68 درجة للاختيار من متعدد و12 درجة للأسئلة المقالية.

اللغة  الاجنبية  الأولى:  الدرجة الكلية من 50 درجة، متوزعه 42 درجة للاختبار من متعدد، سؤالين مقاليين من 4 درجات، سؤال تعبير من 4 درجات.

اللغة الأجنبية الثانية: الدرجة الكلية 40 درجة، متوزعه 34 درجة على أسئلة الاختيار من متعدد وعددها 31 سؤالًا،  6 درجات على الأسئلة المقالية وهما سؤالان فقط.

 مواد الشعبة الأدبية وهي «التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة»: الدرجة الكلية  لكل مادة 60 درجة، عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا عليها 52 درجة، الأسئلة المقالية ستكون 4 فقط، وعليها 8 درجات، بواقع درجتين لكل سؤال.

 

 مواد الشعبة  العلمية «الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة » الدرجة الكلية لكل مادة  60 درجة، عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 46 بإجمالي 52 درجة، 40 سؤالًا بدرجة واحدة، 6 أسئلة بدرجتين،  4 أسئلة مقالية بـ8 درجات وهى أربعة أسئلة كل سؤال منها بدرجتين.

 

مواد شعبة علمي رياضة « الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة - التفاضل والتكامل) والرياضيات التطبيقية (استاتيكا - ديناميكا)، الدرجة الكلية  لكل فرع  30 درجة والدرجة الكلية لكل مادة الفرعين 60 درجة، أسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤالًا بمجموع 25 درجة، والأسئلة المقالية سؤالين وعليهما 5 درجات.

 

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

تظهر نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد انتاء الامتحانات بعدة أسابيع، بعد أنتهءا عمليات تصحيح الاوراق في اللجان التي تحددها وزارة التربية والتعليم، ويتم توفير نتيجة اثلانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم وأيضًا في المدارس. 

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رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. وموعد تسليمها للطلاب بالمدارس

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تعليمات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

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