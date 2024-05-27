"برلمانية الوفد" بـ"الشيوخ:" يكفي وزير الاوقاف أنه قضى على خفافيش الظلام بالزوايا والمساجد

قال د. ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنه إذا كان الآن هناك 12 ألف مسجد ما بين تطوير وإحلال وتجديد وفرش فهذا شيء عظيما، مشيرا خلال الجلسة العامة أنه لم تشرق شمس الخدمات في الأوقاف إلإ بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتنفيذ الوزاري لوزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة.

استيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته

جاء ذلك خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته، وكذلك طلبا مقدما من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.

وزير الأوقاف أنه قضى على خفافيش الظلام في الزوايا والمساجد

وأكد " الهضيبي"، أنه يكفي وزير الأوقاف أنه قضى على خفافيش الظلام في الزوايا والمساجد وعرض "الهضيبي" توصيات حزب الوفد في هذا الشأن وهي، ضرورة أن يكون هناك بيانات واضحة ومحددة عن جميع الوقف، وطرح تساؤلًا: عن ما هي أسباب عزوف المواطنين عن الوقف حاليًا عن غير ذي قبل.

فيما أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، أن موضوع المناقشة العامة وما عرضه التقرير من وجود قصور فى عدد من الموضوعات منها عدد الائمة وتطوير المساجد وما يتعلق من إغلاق مبانى وفى حاجة إلى ترميم أو تأسيس أو موارد ونجد المبانى مغلقة إلى الآن أمر يستوجب النظر، ونستشهد بالآية الكريمة "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة" والآية الكريمة "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال"

وأضاف " أبوشقة " فى كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، والمخصصة لمناقشة قضايا حفظ أموال الوقف وتقص الأئمة والخطباء ومقيمى الشعائر، أن مواصلة رسالة الإسلام المعتدلة تقوم به وزارة الأوقاف والوزير يوميا يعمل على ذلك من خلال افتتاح وتطوير المساجد وأشهد على هذا الأداء، مشيرا قد يكون هناك عدم إشراف مباشر للوزير لذلك كان هذا اللقاء والحديث والحقيقة ظاهرة مبرأة من أى لبس،.