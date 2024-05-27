الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المؤبد لعاطل والمشدد 15 لربة منزل بتهمة ترويج المواد المخدرة بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، ربة منزل حضوريا بالسجن 15 سنة والمؤبد لعاطل غيابيا وتغريم كلا منهما مبلغ 500 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط بحوزتهما،وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط المكافحة، قيام كل من "ج.ع.ج" ربة منزل و"ج.ج.س" عاطل بالإتجار في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الهيروين، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما.


عقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد كمين للمتهمين بعد ورود معلومات تفيد قيامهما بتسليم كمية من المخدرات لأحد عملائهما، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجدهما فأبصرت المتهمة الأولى تترجل من إحدى السيارات وتحمل بيدها حقيبة بنية اللون فتم ضبطها وانتزاع الحقيبة من يدها وبتفتيشها عثر بداخلها على 8 قطع أسطوانية لمخدر الهيروين وزنت ( 1.278.78) كيلو جراما ومائتان وثمان وسبعون غراما وثمان وسبعون غراما، وهاتفين محمولين ومبالغ مالية.

بمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرت إحرازها المواد المخدرة بقصد الإتجار ومشاركتها مع المتهم الأول (هارب) والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والمبالغ المالية من حصيلة البيع.


حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الإسكندرية المواد المخدرة مديرية أمن الإسكندرية الإدارة العامة النيابة العامة

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