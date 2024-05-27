فاسكيز يتهكم على استبعاده من قائمة منتخب إسبانيا لأمم أوروبا 2024

تهكم لوكاس فاسكيز، لاعب فريق ريال مدريد، على استبعاده من قائمة منتخب إسبانيا لبطولة أمم أوروبا، يورو 2024، والتي تم إعلانها ظهر اليوم.

وأعلن لويس دي لافونتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا لمنافسات أمم أوروبا 2024 منذ قليل، والتي شهدت استبعاد فاسكيز.

ودوّن لوكاس فاسكيز عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي"إكس"، مستخدمًا رمزين تعبيرين ضاحكين كتهكم منه على استبعاده من القائمة.

تدوينة فاسكيز

وتنطلق منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا يوم 14 يونيو المقبل، فيما تقام المباراة النهائية في 14 يوليو المقبل.

ويلعب لوكاس فاسكيز ضمن صفوف منتخب إسبانيا الأول منذ استدعائه لأول مرة ومشاركته ضد منتخب جورجيا في مباراة ودية في 7 يونيو 2016، ومنذ ذلك الحين شارك في 9 مباريات بواقع 301 دقيقة.

وغاب لوكاس فاسكيز عن التواجد في قائمة منتخب إسبانيا التي خاضت بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022.

وشارك لوكاس فاسكيز في 37 مباراة خلال الموسم الجاري بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات، وساهم في 11 هدفًا مسجلًا 3 وصانعًا 8، كما ساهم بأداء مميز في تأهل الفريق للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

ويلتقي ريال مدريد نظيره بروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل 1 يونيو، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن.

قائمة منتخب إسبانيا لبطولة أمم أوروبا 2024

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا على النحو الآتي:

حراس المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، أليكس ريميرو.

الدفاع: داني كارفخال، خيسوس نافاس، أيمريك لابورتي، روبن لو نورماند، ناتشو فيرنانديز، باو كوبارسي، دانيال فيفان، أليكس جريمالدو، مارك كوكريلا.

وسط الملعب: رودري، مارتن زوباميندي، فابيان رويز، ميكيل ميرينو، ماركوس يورنتي، بيدري، أليكس جارسيا، أليكس باينا، فيرمين لوبيز.

الهجوم: ألفارو موراتا، خوسيل، داينال أويارزابال، داني أولمو، فيران توريس، نيكولاس ويليامز، لامين يامال، أيوزي بيريز.

ويلعب المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية لبطولة يورو 2024 رفقة منتخبات كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

وتقام منافسات أمم أوروبا 2024 على 10 ستادات بـ10 مدن ألمانية مختلفة، وهي: برلين، ميونخ، دورتموند، شتوتجارت، جيلسينكيرشين، فرانكفورت، هامبورج، دوسلدورف، كولون، لايبزيج.

موعد مباراة افتتاح بطولة أمم أوروبا 2024

وتقام مباراة افتتاح بطولة أمم أوروبا 2024 يوم 10 يونيو المقبل بمواجهة منتخبي ألمانيا، البلد المضيف، ضد اسكتلندا، في العاشرة مساءً على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ.