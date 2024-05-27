الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز

يصل لـ150 مليار جنيه العام المقبل.. زيادة غير مسبوقة فى دعم المنتجات البترولية

وزير البترول
وزير البترول

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة وارتفاع أسعار النفط العالمية، سيعود دعم المنتجات البترولية إلى مستويات عالية غير مسبوقة منذ عدة سنوات، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الدعم الموجه لهذه المنتجات إلى حوالي 150 مليار جنيه في العام المالي المقبل.

دعم المنتجات البترولية

وأوضح الوزير، في تصريحات له، أن هذه الزيادة في الدعم تأتي نتيجة لعدة عوامل متداخلة، أبرزها الارتفاع الكبير في التكاليف الناجم عن زيادة أسعار النفط عالميًا، حيث قفز سعر البرميل من 60 دولارًا إلى ما بين 80 و85 دولارًا، تأتي في وقت تشهد فيه السوق العالمية للنفط تقلبات كبيرة، مما يضغط على الموازنة العامة للدولة.

استهلاك مصر من السولار

وأشار الوزير إلى أن استهلاك مصر من السولار، الذي يعتبر عنصرًا رئيسيًا في النقل والمواصلات، يبلغ ما بين 16 و18 مليار لتر سنويًا، وتقدر تكلفة دعمه بنحو 60 مليار جنيه، أما بالنسبة للبنزين، فتبلغ تكلفة دعم اللتر الواحد حوالي 4 جنيهات، في حين أن أسطوانة البوتاجاز، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الاستهلاك المنزلي في مصر، تكلف الدولة حوالي 300 جنيه لكل أسطوانة، على الرغم من بيعها للمستهلكين بسعر مدعوم يصل إلى 100 جنيه فقط.

التزام الحكومة بالبُعد الاجتماعى

وأضاف "الملا" أن الدعم ليس فقط ضرورة اقتصادية بل هو جزء من التزام الحكومة بالبعد الاجتماعي؛ لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير خطط واستراتيجيات لسد الفجوة التمويلية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، في إطار جهود أكبر للإصلاح الاقتصادي.

الملا: قطاع البترول يتحمل 240 مليار جنيه سنويًا فارق تكلفة الوقود للكهرباء

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كما أشار الوزير إلى الجهود المستمرة لضبط سعر الصرف وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي جهود تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي الكلي، وتعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أهمية هذه الجهود في دعم قطاع الطاقة وتحقيق استقرار الأسعار في السوق المحلية.

وزير البترول دعم المنتجات البترولية اسعار النفط السولار أسطوانة البوتاجاز

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