"التكنولوجيا والتعليم" بجامعة سوهاج ضمن الـ10 الأوائل في الهاكثون الثالث للحلول الذكية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن فوز فريق كلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة ضمن أول عشر مراكز على مستوى الجمهورية في الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي أُقيم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأطلقه معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وهنَّأ الدكتور حسان النعماني، الفريق الفائز، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم وتشجيع الطلاب المبتكرين والمبدعين، والمشاركة في تلك الفعاليات التي تنمي قدراتهم الإبداعية، حيث هدفت فعاليات الهاكثون إلى تشجيع الابتكار وتطوير الحلول التقنية المستدامة والفعَّالة في هذا المجال المهم للوصول لحلول ذكية ابتكارية للطاقة الجديدة والمتجددة تسهم في تحقيق التنمية المُستدامة لمصر.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الهاكاثون استمر على مدار يومين، وشهد مشاركة واسعة من الشباب الموهوب من مختلف الجامعات المصرية، الذين تنافسوا على تقديم حلول مبتكرة لتحديات الطاقة الجديدة والمُتجددة، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالرحيم، القائم بعمل عميد الكلية أن عدد الفرق التي شاركت في الهاكثون ٨٠ فريقًا، من اكثر من ٤٠ جهة من الجامعات والمراكز البحثية ومختلف الجهات المهتمة فمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث بلغ عدد المشاركين اكثر من ٣٥٠ مشاركًا.

وقال الدكتور أحمد منتصر وكيل الكلية أن الفريق الفائز ضم كلًا من: الطالب محمد ناصر احمد محمد، والطالب إبراهيم عزيز ابراهيم، والطالبه أماني السيد علي يوسف بالفرقة الرابعة شعبة الإلكترونيات، حيث شاركوا بمشروع يعمل على توفير حل متكامل لتحسين أداء وكفاءة الألواح الشمسية بواسطة ربوت ذكي يحل مشكلة تكثيف الغبار على الوالح الطاقة الشمسية، مما يسهم في تعزيز الإنتقال نحو مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة المتجددة.