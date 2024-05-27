9 مصابين إثر انقلاب سيارة بالفيوم

أُصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل مدينة دمو باتجاه القاهرة، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن إصابة 9 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.