الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية تواصل حملاتها على المخابز لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الداخلية تواصل حملاتها على المخابز لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز

وكشفت وزارة الداخلية، انه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى 32 طن دقيق أبيض، وبلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

امن القاهرة النيابة العامة جهات التحقيق محكمة التحريات أسعار الخبز

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