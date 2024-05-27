بعد تأجيل مباراة الكأس.. كولر يطير لبلاده ويمنح لاعبى الأهلى راحة أسبوع

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق الأول راحة، حتى نهاية الأسبوع الجاري عقب الفوز باللقب الأفريقي على حساب الترجي التونسي، بعد وضوح الموقف النهائي من خوض مواجهة الألمونيوم في كأس مصر.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الأهلي قد تلقت اتصالات رسمية بشأن تأجيل مباراة كأس مصر بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي المارد الأحمر في قائمة المنتخب خلال معسكر شهر يونيو.

ومن المقرر أن يعود مارسيل كولر في الأسبوع الأول من يونيو لبدء الاستعدادات لمواجهات الدوري بعد الإجازة التي حصل عليها عقب التتويج الأفريقي والسفر إلى مسقط رأسه لزيارة عائلته بعد انشغاله طوال الفترة الماضية بضغط المباريات سواء المحلية أو الأفريقية.

الخطيب يهنئ الجهاز الفني واللاعبين باللقب

في السياق ذاته حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تهنئة الجهاز الفني والإدارى والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشاد رئيس القلعة الحمراء بالروح العالية للاعبين والإصرار على حسم البطولة خاصة أن نتيجة الذهاب أمام الترجي كانت خادعة وكانت هناك ضغوط كبيرة على اللاعبين.

وأكد الخطيب في رسالته للاعبين أن هذا الفوز باللقب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي، يلقي بالمسئولية على كل عناصر المنظومة ويدفع الجميع لتحقيق المزيد من الانتصارات على كل المستويات.

كما أشاد الخطيب بدور جماهير الأهلي الوفية التي تساند النادي لاسيما التي كانت في ملعب المباراة وكان لها دور كبير في تحفيز اللاعبين ودعمهم ومنحهم الثقة حتى نهاية اللقاء.

وتوج الأهلي بلقب دوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخه، عقب فوزه 1-0 على الترجي التونسي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور النهائي للبطولة، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أفريقيا، ويرد اعتباره من خسارته أمام منافسه في نهائي نسخة المسابقة عام 2018.