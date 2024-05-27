الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تأجيل مباراة الكأس.. كولر يطير لبلاده ويمنح لاعبى الأهلى راحة أسبوع

كولر
كولر

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق الأول راحة، حتى نهاية الأسبوع الجاري عقب الفوز باللقب الأفريقي على حساب الترجي التونسي، بعد وضوح الموقف النهائي من خوض مواجهة الألمونيوم في كأس مصر.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الأهلي قد تلقت اتصالات رسمية بشأن تأجيل مباراة كأس مصر بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي المارد الأحمر في قائمة المنتخب خلال معسكر شهر يونيو.

ومن المقرر أن يعود مارسيل كولر في الأسبوع الأول من يونيو لبدء الاستعدادات لمواجهات الدوري بعد الإجازة التي حصل عليها عقب التتويج الأفريقي والسفر إلى مسقط رأسه لزيارة عائلته بعد انشغاله طوال الفترة الماضية بضغط المباريات سواء المحلية أو الأفريقية.

 الخطيب يهنئ الجهاز الفني واللاعبين باللقب

في السياق ذاته حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تهنئة الجهاز الفني والإدارى والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة  دوري أبطال أفريقيا.

 وأشاد رئيس القلعة الحمراء بالروح العالية للاعبين والإصرار على حسم البطولة خاصة أن نتيجة الذهاب أمام الترجي كانت خادعة وكانت هناك ضغوط كبيرة على اللاعبين.

وأكد الخطيب في رسالته للاعبين أن هذا الفوز باللقب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي، يلقي بالمسئولية على كل عناصر المنظومة ويدفع الجميع لتحقيق المزيد من الانتصارات على كل المستويات.

كما أشاد الخطيب بدور جماهير الأهلي الوفية التي تساند النادي لاسيما التي كانت في ملعب المباراة وكان لها دور كبير في تحفيز اللاعبين ودعمهم ومنحهم الثقة حتى نهاية اللقاء.

وتوج الأهلي بلقب دوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخه، عقب فوزه 1-0 على الترجي التونسي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور النهائي للبطولة، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أفريقيا، ويرد اعتباره من خسارته أمام منافسه في نهائي نسخة المسابقة عام 2018.

كولر كاس مصر الترجي الاهلى الخطيب رئيس النادي الأهلي دورى ابطال افريقيا

مواد متعلقة

تفاصيل مكافأة كولر ولاعبى الأهلى بعد التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا

كولر يحقق 5 أرقام تاريخية مع الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

كولر للاعبى الأهلى: فرصة الترجى أكبر للفوز بلقب دورى أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سبب تجاهل حسام حسن لـ"كهربا" وعمر كمال من قائمة المنتخب

فصائل فلسطينية ترد على "محرقة الخيام" باستهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز"

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

بعد 14 ساعة.. الأمن يحرر الطفل "إياد" ويضبط خاطفيه بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

محطة تل أبيب

المزيد

شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234