محافظ كفرالشيخ: توسعة محور التنمية تحقق نقلة نوعية في خدمات النقل

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أنه يتابع أعمال تطوير ورصف طريق" أبوعمر" شرق مدينة كفرالشيخ، بطول 950 متر ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة وتغطية المجارى المائية بجانبي طريق كفرالشيخ الدائرى ( القطاع الأوسط - أبوعمر)، لتصل أعمال التوسعة 12 مترًا في الاتجاهين، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والجودة المحددة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق، ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية بالطريق قبل البدء في أعمال الرصف.

محور جديد للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشيخ

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم رصف طريق أبوعمر بطول 950 مترًا بهدف توسعة ورفع كفاءة " دائرى العاصمة " لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقًا حتى الربط برافد بلطيم- الدولى الساحلى شمالًا، قائلًا: " أنه محورًا جديدًا للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشيخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين"، ولاسيما أن " دائرى العاصمة “ مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي ”كفر الشيخ - طنطا" و"كفر الشيخ - المحلة"، ورافد "كفر الشيخ - بلطيم"، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل وتلبيةً لاحتياجات المواطنين.



وضع طبقة الأساس لرصف طريق بشلا بالرياض بطول 2 كم

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، أعمال وضع طبقة السن والأساس وفردها ودمكها بطريق بشلا، وذلك تمهيدًا للبدء فى أعمال الرصف، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال محافظ كفرالشيخ، أن أعمال التطوير تشمل استكمال وضع طبقة السن والأساس بطريق بشلا، بمدينة الرياض، بطول 2 كم، وعرض 7.5 متر، تتم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024-2023، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية فى شرق وغرب المدينة، وذلك تحت إشراف المهندس عماد عتمان، مدير مديرية الطرق بكفرالشيخ.

متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمني للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على الإلتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الانضباط فى العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، وإستخدام مواد عالية الجودة فى أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى إستمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.