الأهلى يعلن عن حسم ملف التجديد لثلاثى الفريق خلال الساعات المقبلة

استقرت لجنة التخطيط بنادي الأهلى، برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي على إعلان تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري خلال الساعات المقبلة.

وكانت اللجنة حصلت على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني باستمرار اللاعبين محمد هاني وعمرو السولية وعلي معلول ضمن قائمة الموسم الجديد.

وكشف مصدر مسئول أن أمير توفيق مدير التعاقدات قد حصل على توقيع محمد هاني لمدة 4 مواسم بينما الثنائي عمرو السولية وعلي معلول لمدة موسمين قبل إصابة الأخير بقطع في “وتر أكيليس”.

وأضاف المصدر أن انشغال النادي بالنهائي الأفريقي كان أحد أسباب تأجيل إعلان تجديد الثلاثي خلال الفترة الماضية ومن المقرر أن يتم غلق الباب أمام التكهنات حول رحيل السولية إلى الدوري القطري.

وأشار المصدر إلى أن خطوة إعلان تجديد الثلاثي يأتي بعدها ملف تمديد عقود كل من الجنوب أفريقي بيرسي تاو وطاهرمحمد طاهر وأكرم توفيق ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وأضاف المصدر أن اللجنة ستعقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني خلال الساعات المقبلة من أجل حسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين بعد الاستقرار على توجيه الشكر إلى الفرنسي أنتوني موديست.

سر تأجيل احتفالية التكريم بعد الفوز ببطولة أفريقيا

وكانت إدارة النادي الأهلي قد قررت إقامة احتفالية كبري للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بملعب التتش، بعد الفوز ببطولة إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخ النادي بشكل يليق مع هذا الحدث الكبير.

وكان مقررًا إقامة احتفالية تليق بلاعبي الفريق الأول في ملعب التتش، ولكن سفر الجهاز الفني وعدد من لاعبي الفريق حال دون إقامتها وتم تأجيل الأمر لوقت آخر.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لنهاية الأسبوع الجاري نظرا لعدم وجود أي ارتباطات محلية للفريق في الوقت الحالي بعد تأجيل مباراة الألومنيوم في كأس مصر.