الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخميس.. "القومية للموسيقى العربية" تتغنى بأعمال عبد الوهاب ووردة فى مسرح الجمهورية

عبدالوهاب
عبدالوهاب

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا للفرقة القومية للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 30 مايو على مسرح الجمهورية، وذلك استمرارا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة لصون الهوية الفنية .

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جدول وبرنامج الحفل

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والمطربة وردة منها كنت فين ، أه منك يا جارحني ، لولا الملامة ، مالي ، والله مانا سالي ، قوللي عمل لك ايه قلبي ، اه لو قابلتك من زمان ، سكن الليل ، من غير ليه ، في يوم وليلة ، النهر الخالد ، اسمعوني ، على الربابة وموسيقى زينة .. أداء أحمد سعيد ، منار سمير ، سامح منير ، مي حسن ، أشرف وليد ، أميرة أبو زيد ، أحمد عصام ، غادة آدم.

الموسيقار محمد عبدالوهاب

يذكر أن  الموسيقار محمد عبد الوهاب ولد فى 131 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة ويعد أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بعدة ألقاب منها موسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائى.

 بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزى الجزايرلى عام 1917 وفى عام 1920 درس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933، وفى الإذاعة عام 1934، وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقى بعد أن وضع ألحانا للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته، تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب، رحل عن عالمنا فى 4 مايو 1991 بعد أن أثرى الحياة الموسيقية بأعماله التى ما زالت تحيا فى الوجدان. 

الفنانة وردة

أما المطربة وردة ولدت في عام  1939 بفرنسا ثم جاءت إلي مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية فى فيلم ألمظ وعبده الحامولى.

 بعدها أضيف لها مقطع في أوبريت "وطني الأكبر" وطلبها الرئيس الجزائري بومدين لتغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972، عادت إلى مصر وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري بليغ حمدى لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم انفصالهما عام 1979.

 جاء ميلادها الحقيقي في أغنية (أوقاتي بتحلو) التي خرجت للنور عام 1979  وكانت من ألحان سيد مكاوى، قدمت ثروة فنية هائلة تمثلت في مئات الأغاني الوطنية والعاطفية التى غزت بها قلوب الملايين فى الوطن العربى، رحلت عن دنيانا في 17 مايو 2012 .

الثقافة المصرية الدكتورة لمياء زايد مصطفى حلمي مسرح الجمهورية محمد عبد الوهاب

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