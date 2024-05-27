بنك الطعام: توفير  مليون كيلو لحوم من صكوك الأضاحي هذا العام

أكد محسن سرحان الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الطعام، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده منذ قليل من أجل الإعلان عن استعداد البنك لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير صكوك الأضاحي، أنه من المتوقع أن يتم خلال الحملة هذا العام الوصول إلى مليون كيلو من اللحوم.

توزيع صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

وأشار محسن سرحان الرئيس التنفيذي للبنك، إلى أنه يتم توزيع صكوك الأضاحي من خلال بنك الطعام، على مرحلتين: الأولى يتم توزيع اللحوم طازجة خلال عيد الأضحى المبارك، والمرحلة الثانية يتم تخزين اللحوم وتجميدها، ويتم توزيع اللحوم على مدار العام، موضحًا أنه مازال يتم توزيع اللحوم الخاصة بصكوك الأضاحي بعيد الأضحى الماضي.

وشارك الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بنك الطعام بمحافظة البحيرة، المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم الإثنين، بمزرعة وفرة بالبحيرة من أجل الإعلان عن استعداد البنك لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير صكوك الأضاحي.

توزيع المواد الغذائية على الأسر المحتاجة

وأكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن بنك الطعام هو مؤسسة خيرية رائدة في مصر، تعمل على جمع وتوزيع المواد الغذائية على الأسر المحتاجة في جميع أنحاء البلاد خلال العقدين الماضيين، وقد نجح البنك في إطعام الآلاف من الأسر المعوزة وتخفيف معاناتهم بالإضافة إلى كونه أول من أطلق صكوك الأضاحي من خلال توكيل البنك بالذبح وتوزيع الأضاحي على مستحقيها في جميع محافظات مصر.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أن بنك الطعام هو مؤسسة قائمة على إطعام الطعام بشكل دائم، يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه البنك في توفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع المصري، هذا الدعم المستمر من قبل الحكومة والمجتمع المدني هو ما يمكّن البنك من الاستمرار في تلبية الاحتياجات المتزايدة.

ويتم اليوم الإثنين إطلاق صكوك الأضاحي من مزرعة وفرة التابعة لبنك الطعام المصري بمحافظة البحيرة.

هذه الصكوك تم إنشاؤها عام 2016 وفقًا لمعايير الجودة العالمية، ويمكن للمتبرعين استخدام هذه الصكوك من خلال توكيل البنك بالذبح وتوزيع الأضاحي على مستحقيها في جميع محافظات مصر طوال العام، وهذه الممارسة تمت وفقًا للفتوى الشرعية رقم 1732 الصادرة في عام 2006، والتي أجازت هذا الإجراء.



ويعقد بنك الطعام المصري مؤتمرًا صحفيًا بمزرعة وفرة التابعة له في محافظة البحيرة، بحضور كلٍ من محسن سرحان الرئيس التنفيذي للبنك، والدكتوررضا سكر الرئيس التنفيذي للمزرعة،من أجل الإعلان عن استعداد البنك لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير صكوك الأضاحي.

ويطلق بنك الطعام حملة الأضاحي 2024 تحت شعار "أسسنا الصك ووصلنا خيره لأبعد حد"، وحدد أسعار الصكوك للعام الحالي، سيتم توزيع الأضاحي في جميع محافظات مصر بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، وستذهب إلى الأسر الأكثر احتياجًا.