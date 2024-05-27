قلبه على ولده انفطر. أب يلحق بنجله بعد رحيله بشكل مفاجىء في قنا

حالة من الحزن والحسرة سيطرت على أهالي قرية دندرة، في محافظة قنا بعد وفاة أب إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة حزنًا على وفاة نجله الوحيد الذي رحل عنه وهو صائم آخر أيام شهر رمضان الماضي بشكل مفاجىء.



قال أحد أقاربه، إن الفقيد يُدعى حسن أبورفيطي الدندراوي، ابن قرية دندرة محافظة قنا، ومقيم في حدائق المعادي بالقاهرة منذ سنوات، تُوفي فجأة إثر إصابته بأزمة قلبية وذلك بعد شهرين من رحيل نجله الوحيد "حسام" الذي غيبه الموت وهو صائم خلال شهر رمضان الماضي، بسبب غيبوبة سكر.

وأضاف أن فقيد اليوم العم "حسن" منذ وفاة نجله الوحيد ولا يشعر بمن حوله فقط يدعو له بالرحمة ولنفسه بالصبر، وكان يوميًا ينشر على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رثاءً لنجله مع ذكر عدد الأيام منذ رحيله.

وكان آخر منشور له دعاء وأنه مر 60 يومًا على رحيله عنه، لتستيقظ أسرته على رحيل الأب من شدة حزنه على ابنه لم يتحمل ولحق به بأزمة قلبية مفاجئة.