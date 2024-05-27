دراسة تبرز دور مصر تجاه القضية الفلسطينية بعد أحداث غزة

أكد المركز المصري للفكر، أن القضية الفلسطينية واجهت منعطفا خطيرا وغير مسبوق منذ اندلاع عملية “طوفان الأقصى” التي قامت بها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، والتي ردت عليها إسرائيل بإعلان الحرب على قطاع غزة بهدف القضاء على حماس عسكريا وسياسيا، وهو ما تطلب الوضع من مصر رسم سياسات تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية ولا سيما مع ارتباط غزة بالأمن القومي المصري المباشر وسيادته على شبه جزيرة سيناء.

وأوضح المركز، فى دراسة له، أن أحداث السابع من أكتوبر العام الماضي خلفت جملة من التحديات أمام القضية الفلسطينية والدور المصري تجاه الشعب الفلسطيني، والتى منها عزل قطاع غزة وتفتيت الأراضي الفلسطينية، وعدم وجود دور واضح للسلطة الفلسطينية في غزة، واختزال القضية الفلسطينية في الدور الإنساني فقط، وتراجع مفهوم حل الدولتين.

ورصدت الدراسة دور مصر على تطوير مجموعة من السياسات تجاه القضية الفلسطينية بعد أحداث غزة الأخيرة من أبرزها ما يلي منع تصفية القضية الفلسطينية، وتطوير عمل عربي مشترك، وتوحيد الصف الفلسطيني، وتطوير العملية الإنسانية في غزة.

وأشارت الدراسة، إلى أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات حرجة دفعت مصر إلى تطوير مجموعة من السياسات الجديدة تجاه القضية الفلسطينية كان من أهمها منع تصفية القضية، وإحباط المخططات الإسرائيلية الساعية لإبادة الشعب الفلسطيني إما عن طريق الحرب أو تهجيرهم في نكبة جديدة إلى أراضي دول أخرى.