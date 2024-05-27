الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع كفاءة 6 طرق حيوية بالجيزة وتطوير ورصف طرق الثلاثيني الجديد

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مشددًا على المتابعة الدورية للشركات المسند إليها الأعمال. 

 واطلع محافظ الجيزة على خطة  تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة 6 طرق حيوية بأحياء الهرم والطالبية وامبابة ومراكز كرداسة وأبو النمرس والبدرشين. 

حيث شملت الأعمال رصف الطبقة السطحية بشارع الشيشيني، وهو احد المحاور المرورية الهامة بحي الهرم ويربط منطقة المريوطية فيصل بمنطقة كعبيش الطوابق. 

متابعة نسب التنفيذ بمشروع استكمال أعمال التطوير والرصف بطريق ترعة السواحل
 

كما تابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمشروع استكمال أعمال التطوير والرصف بطريق ترعة السواحل بحى امبابة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير عددًا من المحاور المرورية الهامة بالحي. 
 

كما اطلع المحافظ على خطه رصف الطبقة السطحية لشارع الثلاثيني الجديد بحي الطالبية ، والذي يعد أحد البدائل المرورية الموازية لشارع ترسا، ويربط بين شارع عز الدين عمر والمحولات وذلك في إطار النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها القطاع بالكامل.
 

وتابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق 6 أكتوبر بشبرامنت نطاق مركز ومدينة أبو النمرس بطول حوالي 2 كم، والذي يعد احد الطرق الحيوية بالمركز ضمن خطة رصف ورفع كفاءة عددًا من الطرق، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال رصف وتطوير طريق مركز التنمية المحلية بسقارة بمركز ومدينة البدرشين. 

الاطلاع على خطة مديرية الطرق في تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية وتطوير طريق المنصورية

واطلع محافظ الجيزة على خطة مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية وتطوير طريق المنصورية نطاق مركز كرداسة وإجراء تخطيط مروري للطريق وإنشاء ارصفة للمشاة وتوسعه الحارات المرورية. 
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

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