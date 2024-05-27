الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو "خارجية النواب": قصف رفح الفلسطينية تجاوز لكل الخطوط الحمراء

قصف رفح الفلسطينية
قصف رفح الفلسطينية

أدانت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، القصف المتعمد من قبل القوات الإسرائيلية على خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدة أنها جريمة حرب لقوات الاحتلال الصهيوني تستدعي محاسبة المسؤولين عن هذه العملية.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن هذه الأفعال الهمجية تتجاوز كل الخطوط الحمراء، وتشكِّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف والشرعية الدولية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه رغم قرار محكمة العدل الدولية بوقف الحرب فورًا، إلا أن إسرائيل لم تصتنت إلى تلك القرارات وقامت بارتكاب هذه المجزرة في حق الفلسطينيين النازحين بمدينة رفح الفلسطينية.

وقف إطلاق النار في غزة 

وطالبت النائبة حنان عمار عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل الفوري لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العمليات العسكرية بمدينة رفح الفلسطينية.

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته القانونية والإنسانية لحماية المدنيين الفلسطينيين ومنع تعرضهم للمخاطر التي تهدد حياتهم، خاصةً وأن المجازر التي ترتكبها قوات الكيان الصهيوني تستهدف الأبرياء والمدنيين من الأطفال والنساء بأسلحة محظورة سواء في غزة أو رفح، لأن كل ما فعلوه هو المطالبة بحقهم البسيط في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

صف مدينة رفح الفلسطينية عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائبة الدكتورة حنان عبده عمار رفح قصف مخيم النازحين برفح

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