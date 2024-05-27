هل يُساعد الذكاء الاصطناعي في علاج الشعور بالوحدة؟

قال توني بريسكوت، أستاذ الروبوتات الإدراكية في جامعة شيفيلد، إن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا مهمًا في منع الشعور بالوحدة.

مخاطر إقامة علاقات مع الذكاء الاصطناعي

وربما تكون شركة هوليوود حذرت من مخاطر إقامة علاقات مع الذكاء الاصطناعي، لكن أحد علماء الكمبيوتر يقول إننا قد نفوت الحيلة إذا لم نتقبل الإيجابيات التي تقدمها العلاقات بين الإنسان والآلة.

تطلق شركة هوليوود قريبا فيلم "هى" بطولة النجم خواكين فينيكس، حيث يلعب فيه دور انطوائي يواجه متاعب في إيجاد الحب في أماكن غير متوقعة عبر ذكاء اصطناعي بلا جسد تؤدي صوته النجمة سكارليت جوهانسون.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الجارديان"، فإنه على الرغم من المتاعب التي يواجهها فينيكس بطل رواية “هى”، إلا أن أحد الأساتذة يقول:"إننا يجب أن نكون منفتحين على وسائل الراحة التي يمكن أن توفرها برامج الدردشة الآلية".

قال توني بريسكوت، أستاذ الروبوتات الإدراكية في جامعة شيفيلد، إن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا مهمًا في منع الشعور بالوحدة.

وأضاف أنه مثلما نطور روابط ذات معنى مع الحيوانات الأليفة، ولا نشعر بأي مخاوف بشأن لعب الأطفال بالدمى، فيجب علينا أيضًا أن نكون منفتحين على قيمة الذكاء الاصطناعي للبالغين.

كتب بريسكوت في كتاب جديد بعنوان "علم نفس الذكاء الاصطناعي": "في العصر الذي يصف فيه الكثير من الناس حياتهم بأنها وحيدة، قد تكون هناك قيمة في وجود رفقة الذكاء الاصطناعي كشكل من أشكال التفاعل الاجتماعي المتبادل الذي يكون محفزًا وشخصيًا".

ويعتقد بريسكوت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح أداة قيمة للأشخاص الذين هم على حافة العزلة الاجتماعية لصقل مهاراتهم الاجتماعية، من خلال ممارسة المحادثات والتفاعلات الأخرى.

وأشار إلى أن التمارين ستساعد في بناء الثقة بالنفس، وبالتالي تقليل خطر انسحاب الناس من المجتمع بالكامل.

العلاقات مع الذكاء الاصطناعي يعوض الشعور بالوحدة

ولفت إلى أن "الشعور بالوحدة الإنسانية غالبا ما يتميز بانحدار دوامي تؤدي فيه العزلة إلى انخفاض احترام الذات، مما يثبط المزيد من التفاعل مع الناس". "قد تكون هناك طرق يمكن أن تساعد بها رفقة الذكاء الاصطناعي في كسر هذه الحلقة من خلال دعم مشاعر القيمة الذاتية والمساعدة في الحفاظ على المهارات الاجتماعية أو تحسينها. إذا كان الأمر كذلك، فإن العلاقات مع الذكاء الاصطناعي يمكن أن تدعم الأشخاص في العثور على الرفقة مع الآخرين من البشر والاصطناعيين.

وبحسب الصحيفة أصبح حجم مشكلة الوحدة واضحا في السنوات الأخيرة في المملكة المتحدة، حيث يعاني أكثر من 7%، أو ما يقرب من أربعة ملايين شخص، من الوحدة المزمنة، مما يعني أنهم يشعرون بالوحدة كثيرًا أو دائمًا.

ووفقا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد في عام 2021، فإن أكثر من ثلث الأمريكيين يشعرون "بالوحدة الشديدة"، وبعض الأشخاص الأكثر تضررا هم الشباب والأمهات الذين لديهم أطفال صغار.

كما تم أيضًا فهم التأثيرات غير المباشرة على الرفاهية بشكل أفضل. ففي العام الماضي، وصف الجراح العام الأمريكي، فيفيك مورثي، "وباء الوحدة والعزلة" وتأثيره العميق على الصحة العامة.

وقال "إن الوحدة ترتبط بالمزيد من أمراض القلب والخرف والسكتة الدماغية والاكتئاب والقلق والوفاة المبكرة، وأن تأثيرها على الوفيات يعادل تدخين ما يصل إلى 15 سيجارة يوميا.

وأضاف أن الفشل في معالجة المشكلة سيشهد "استمرار الولايات المتحدة في الانقسام والانقسام حتى لا نتمكن من الوقوف كمجتمع أو دولة". وبالتالي، فهي صورة أكثر تباينًا بكثير من تلك التي تم تصويرها في فيلم "هي"، حسب الجارديان.

روبوتات دردشة أكثر طلاقة واستجابة للعواطف

وتعمل شركات التكنولوجيا على بناء روبوتات الدردشة لتكون أكثر طلاقة واستجابة للعواطف. وهذا الأسبوع، تبين أن شركة OpenAI طلبت من جوهانسون أن تكون صوت أحدث برامج الدردشة الآلية الخاصة بها، GPT-4o، "لمساعدة المستهلكين على الشعور بالراحة".

رفضت جوهانسون، ولكن تم إطلاق برنامج الدردشة الآلي بصوت اعتقد أصدقاؤها وعائلتها أنه صوتها. ومنذ ذلك الحين، قامت شركة OpenAI بتعليق خيار الصوت "احترامًا للسيدة جوهانسون".