الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القومي للحوكمة" يُطلق تدريب "قيادة التغيير في المنظمات"

تدريب قادة وزارة
تدريب قادة وزارة العدل

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مرحلة جديدة من البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" لعدد 35 من القيادات العليا بوزارة العدل.

التدريب وبناء القدرات 

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أهمية التدريب وبناء القدرات، والذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أي مؤسسة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم، والتي تساعد في تحسين الأداء.

شركات دولية ومحلية

وأشارت شريف إلى حرص المعهد على عقد شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة؛ بهدف توسيع دائرة خبراته والاستفادة من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والتعليم، والبحوث، والاستشارات.

وأوضحت "شريف، أن إطلاق البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية"، يأتي في ضوء التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويتم تنفيذه البرنامج على مدار شهرين بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مضيفة أن البرنامج التدريبي يشمل دراسة ومناقشة العديد من الموضوعات منها تحليل السياسات العامة والادارة الاستراتيجية في المجال الحكومي والقيادة والاصلاح المؤسسي.

ومن ناحية أخرى،ينفذ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبية لـوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة، برنامج تدريبي حول "الحوكمة الرقمية في الإدارة العامة" تحت عنوان "الحوكمة الإلكترونية للهيئات التشريعية المصرية"، لـ25 متدربًا من 8 جهات بالجهاز الإداري للدولة، بمدينة غِمَرَيش بدولة البرتغال.

بروتوكول التعاون المشترك 

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن البرنامج يأتي تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المعهد وجامعة الأمم المتحدة بالبرتغال، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالإطار النظري وتطبيقات الحوكمة المؤسسية والتحول للحوكمة الإلكترونية في مجال صياغة وإعداد التشريعات.

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