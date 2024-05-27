وزارة العمل: تفعيل دور مكاتب السلامة والصحة المهنية فى متابعة المنشآت بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، إجتماعًا تنظيميًا لإدارات التدريب المهنى والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمديرية، بمشاركة رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل المهندسة غادة إبراهيم، ومحمد منتصر مدير إدارة التفتيش التوجيهي بوزارة العمل، والدكتور يوحنا الخراط مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة، والمهندسة سحر محمد مهندس أول بالإدارة العامة لتأمين بيئة العمل، لمناقشة الإجراءات المتبعة في التفتيش فى مجال السلامة وكيفية التعامل مع الحوادث الجسيمة والصحة المهنية، وتوحيد مفاهيم السلامة والصحة المهنية، بحضور مديري وموجهي ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار جهود المديرية لتفعيل دور الأجهزة التابعة لها فى المحافظة فى القيام بأدوارها المنوطة بها لخدمة المواطنين فى مجالات التدريب والسلامة والصحة المهنية لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية، ويحافظ على العنصر البشري أساس التنمية وكذلك المنشآت التي يعملون بها.



مديرية العمل بمحافظة القليوبية



وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية فى تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تفعيل دور المكاتب والأجهزة التابعة لمديريات العمل بالمحافظات لتقوم بدورها فى تقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين فى كافة مجالات العمل، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة من خلال مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار، وأضافت مدير المديرية، أن تلك اللقاءات تأتي فى ضوء جهود المديرية لتطوير آليات العمل داخل الأجهزة التابعة لها، وفقًا لمنظومة العمل الإلكترونية التى أنشأتها الوزارة لخدمة المواطنين فى سهولة ويسر، وكذلك جرى خلال اللقاء مناقشة المعوقات التي تواجه المفتشين في العمل، وكذلك رفع الوعي بين مفتشي السلامة والصحة المهنية بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى الكتاب الخامس ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين.