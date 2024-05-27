الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: تفعيل دور مكاتب السلامة والصحة المهنية فى متابعة المنشآت بالقليوبية

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، إجتماعًا تنظيميًا لإدارات التدريب المهنى والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمديرية، بمشاركة رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل المهندسة غادة إبراهيم، ومحمد منتصر مدير إدارة التفتيش التوجيهي بوزارة العمل، والدكتور يوحنا الخراط مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة، والمهندسة سحر محمد مهندس أول بالإدارة العامة لتأمين بيئة العمل، لمناقشة الإجراءات المتبعة في التفتيش فى مجال السلامة وكيفية التعامل مع الحوادث الجسيمة والصحة المهنية، وتوحيد مفاهيم السلامة والصحة المهنية، بحضور مديري وموجهي ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار جهود المديرية لتفعيل دور الأجهزة التابعة لها فى المحافظة فى القيام بأدوارها المنوطة بها لخدمة المواطنين  فى مجالات التدريب والسلامة والصحة المهنية لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية، ويحافظ على العنصر البشري أساس التنمية وكذلك المنشآت التي يعملون بها.
 

txt

وزارة العمل: لدينا فرص عمل جديدة من دول مختلفة سيتم الإعلان عنها قريبًا

مديرية العمل بمحافظة القليوبية
 

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية فى تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تفعيل دور المكاتب والأجهزة التابعة لمديريات العمل بالمحافظات لتقوم بدورها فى تقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين فى كافة مجالات العمل، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة من خلال مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار، وأضافت مدير المديرية، أن تلك اللقاءات تأتي فى ضوء جهود المديرية لتطوير آليات العمل داخل الأجهزة التابعة لها، وفقًا لمنظومة العمل الإلكترونية التى أنشأتها الوزارة لخدمة المواطنين فى سهولة ويسر، وكذلك جرى خلال اللقاء مناقشة المعوقات التي تواجه المفتشين في العمل، وكذلك رفع الوعي بين مفتشي السلامة والصحة المهنية بأحكام قانون العمل  رقم 12 لسنة 2003 فى الكتاب الخامس ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين.

txt

وزارة العمل: وفد يزور وحدة التدريب المتنقلة ويشيد بدور الوزارة فى التدريب المهنى لسيدات جنوب سيناء

مديرية العمل بمحافظة القليوبية التدريب المهني السلامة والصحة المهنية بيئة العمل وزارة العمل

الأكثر قراءة

فصائل فلسطينية ترد على "محرقة الخيام" باستهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز"

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

النائب العام يخلى سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا

بعد 14 ساعة.. الأمن يحرر الطفل "إياد" ويضبط خاطفيه بالمنوفية

الأمن يكشف سبب اختطاف الطفل "إياد" بالمنوفية.. القصة كاملة

مفاجأة سارة بشأن أسعار اللحوم فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234