الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيدة تتهم "عم" طفلها بهتك عرضه واغتصابه في الهرم

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

اتهمت سيدة عم طفلها بالتعدي عليه وهتك عرضه في منطقة الهرم، حيث حررت محضرًا بقسم شرطة الهرم اتهمت فيه شقيق طليقها بانتهاك جسد صغيرها ما أدى إلى إصابته بمرض التبول اللا إرادي بسبب سوء حالته النفسية. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الهرم بتقديم ربة منزل بلاغ تتهم فيه شقيق طليقها بالاعتداء الجنسي على ابنها 11 عامًا، وأفادت بأنها اكتشفت ذلك بعدما أصيب الطفل بحالة تبول لا إرادي وقامت بعرضه على طبيب ليخبرها أن مرضه نفسي وليس عضوي، فتحدثت معه لتعلم سبب حالته النفسية السيئة في هذا السن ليخبرها بتعرضه للانتهاك الجسدي من عمه. 

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وأضافت الأم في بلاغها، أنها عندما تحدثت مع ابنها أخبرها أن عمه يعتدي عليه جنسيًا بصفة مستمرة ومن شدة خوفه أصيب بتبول لا إرادي، فتوجهت لقسم الشرطة لتقديم بلاغ ضد المتهم وطلبت عرض الصغير على الطب الشرعي.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

هتك عرض الهرم قسم شرطة الهرم عم طفلها الاعتداء الجنسي

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