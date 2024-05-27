أسامة الأزهري يصل مزرعة "وفرة" للمشاركة في مؤتمر بنك الطعام بالبحيرة

وصل الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، منذ قليل، مزرعة وفرة، التابعة لبنك الطعام بالبحيرة؛ لحضور المؤتمر الصحفي المنعقد من أجل الإعلان عن استعداد البنك لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير صكوك الأضاحي.

وأكد الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن بنك الطعام هو مؤسسة خيرية رائدة في مصر، تعمل على جمع وتوزيع المواد الغذائية على الأسر المحتاجة في جميع أنحاء البلاد خلال العقدين الماضيين، مشددًا على أن البنك نجح في إطعام الآلاف من الأسر المعوزة وتخفيف معاناتهم، بالإضافة إلى كونه أول من أطلق صكوك الأضاحي من خلال توكيل البنك بالذبح وتوزيع الأضاحي على مستحقيها في جميع محافظات مصر.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري، إلى أن بنك الطعام هو مؤسسة قائمة على إطعام الطعام بشكل دائم، مؤكدًا الدور الحيوي الذي يلعبه البنك في توفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع المصري، وأن هذا الدعم المستمر من قبل الحكومة والمجتمع المدني هو ما يمكّن البنك من الاستمرار في تلبية الاحتياجات المتزايدة.

ويتم اليوم الإثنين إطلاق صكوك الأضاحي من مزرعة وفرة التابعة لبنك الطعام المصري بمحافظة البحيرة.

هذه الصكوك تم إنشاؤها عام 2016 وفقًا لمعايير الجودة العالمية، ويمكن للمتبرعين استخدام هذه الصكوك من خلال توكيل البنك بالذبح وتوزيع الأضاحي على مستحقيها في جميع محافظات مصر طوال العام، وهذه الممارسة تمت وفقًا للفتوى الشرعية رقم 1732 الصادرة في عام 2006، والتي أجازت هذا الإجراء.



ويعقد بنك الطعام المصري مؤتمرًا صحفيًا بمزرعة وفرة التابعة له في محافظة البحيرة، بحضور كلٍ من محسن سرحان الرئيس التنفيذي للبنك، والدكتوررضا سكر الرئيس التنفيذي للمزرعة،من أجل الإعلان عن استعداد البنك لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير صكوك الأضاحي.

ويطلق بنك الطعام حملة الأضاحي 2024 تحت شعار "أسسنا الصك ووصلنا خيره لأبعد حد"، وحدد أسعار الصكوك للعام الحالي، سيتم توزيع الأضاحي في جميع محافظات مصر بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، وستذهب إلى الأسر الأكثر احتياجًا.