المصرية لأمراض القلب: 57% من وفيات أمراض القلب بسبب ارتفاع ضغط الدم

احتفلت الجمعية المصرية لأمراض القلب باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم بهدف زيادة الوعي لدى الجمهور وتعزيز التفاهم والإدارة الأفضل لارتفاع ضغط الدم وفقًا للمبادئ التوجيهية الحديثة.

وأوضح الدكتور نبيل فرج أستاذ أمراض القلب، ورئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، أن الجمعية المصرية واحدة من أقدم وأكبر الجمعيات العلمية في مصر، تهدف إلى رفع مستوى البحث العلمي وكفاءة ومعرفة أعضائها الطبية من خلال التدريب الطبي المستمر، بالإضافة إلى منع ومكافحة أمراض القلب ورفع الوعي العام بأعباء هذه الأمراض.

وأضاف “فرج” أن مرض ارتفاع ضغط الدم يظل السبب الرئيسي للوفاة، حيث يعود 57% من وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية إلى ارتفاع ضغط الدم الانقباضي، مشيرا إلى أن نمط الحياة غير الصحي سبب في زيادة خطر الإصابة بالمرض.

أمراض القلب والأوعية الدموية



وتابع رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، أن مريض ارتفاع ضغط الدم غالبًا ما يكون لديه عوامل خطر أخرى تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية، مطالبة بضرورة اتخاذ أنماط حياة صحية للوقاية من المضاعفات وتقليل خطر الإصابة به.



وأشار الدكتور نبيل فرج إلى وجود أدوات رقمية يمكن أن تساعد وتذكر المرضى بعلاجاتهم، حيث تقوم الجمعية المصرية للقلب بدعم أداة رقمية جديدة تسمى ELFIE؛ لمساعدة المرضى على الالتزام بأدويتهم بشكل أفضل.



وأكد رئيس جمعية أمراض القلب على أن تطبيق Elfie بسيط وسهل الاستخدام، ومتوفر بلغات مختلفة، يساعد المرضى على الالتزام بأدويتهم من خلال الألعاب والتوعية بالمرض، فضل عن توفير استشارات طبية للمرضى.



من جانبه، أكد الدكتور أيمن صالح، أستاذ القلب بطب عين شمس، على خطورة ارتفاع ضغط الدم، مشيرًا إلى أنه "القاتل الصامت" لعدم ظهور أعراض واضحة له لسنوات، إلا في حالة حدوث مضاعفات مثل جلطات القلب أو المخ.



وأضاف أستاذ القلب في طب عين شمس: “أن 54% من مرضى ارتفاع ضغط الدم المصريين غير ملتزمين. هناك العديد من الأسباب وراء هذا الالتزام الضعيف، منها استخدام عدد كبير من الأدوية، وقلة الوعي، بالإضافة إلى النسيان”.

وأكد الدكتور أيمن صالح أن مريض ضغط الدم المرتفع يحصل على 3 عائلات مختلفة من أدوية الضغط للحافظ على مستوى الضغط في المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأدوات لتحسين الالتزام، وأحد هذه الأدوات هو استخدام مجموعات الأقراص المفردة التي تضم أكثر من دواء مضاد لارتفاع ضغط الدم في نفس القرص، وذلك لتقليل العبء المتعلق بتناول الأقراص، وكذلك لتقليل تكلفة العلاج.

ممارسة التمارين الرياضية



وفي السياق، حذر الدكتور محمد عبدالغني، أستاذ أمراض القلب بالقصر العيني، من الاستهلاك المفرط للملح في الأكل، حيث يسبب ارتفاع ضغط الدم ومشاكل بالقلب والمخ، مشددا على ضرورة ممارسة التمارين الرياضية وتحسين نمط الحياة لتجنب هذه المخاطر.



وأكد الدكتور محمد عبدالغني، على ضرورة اتباع نمط حياة صحي لتقليل مخاطر الإصابة بمرضى ارتفاع ضغط الدم، والحياة بصحة أفضل.



وفيما كشف الدكتور إيهاب عطية، أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، أن "57% من أسباب الوفاة تعود إلى ارتفاع ضغط الدم، و38% من البالغين في مصر يعانون من هذا المرض"، مستندًا إلى تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2023، مضيفا: "50% من البالغين المصريين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يعلمون شيئًا عن مرضهم".