الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء أعمال إزالة العقارات ذات الخطورة بمصر القديمة

أعمال إزالات داهمة
أعمال إزالات داهمة

نفذ حي مصر القديمة بقيادة اللواء مهندس أيمن السعيد وسناء محمود سكرتير عام الحي، أعمال إزالة العقار 9 شارع شرق السكة الحديد "كوم غراب" مصر القديمة للخطورة الداهمة.

وأشار حي مصر القديمة إلى أن الإزالة طبقا للأصول الفنية بواسطة شركة الهيثم (مقاول إزالات الحي) وكلآ من الأجهزة التنفيذية بالحي.

وذكر اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس الحي أن تنفيذ الإزالة جاء حرصا على أرواح المواطنين لما تمثله هذه العقارات من خطورة، في ظل توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندسة چيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من إنشاء مبنى إدارة تموين ومركز خدمة المواطنين بمنطقة عشش المهاجرين بالمرج على مساحة 276 م٢ تمهيدًا لافتتاحه.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا المركز يأتي ضمن خطة محافظة القاهرة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية نموذجية تقدم الخدمات التموينية للمواطنين بشكل سهل وميسر وتحقيق الفصل بين مؤدى الخدمة ومتلقيها، وتحقيق مبدأ الشفافية بالإضافة إلى سرعة إنهاء المعاملات وتسهيل أداء الخدمة عبر شباك واحد والتواصل مع المواطنين بشكل حضاري وسريع.

والمركز مكون من ثلاثة طوابق، ويضم الطابق الأول مخزن للمديرية وجراج سيارات، والطابق الثاني يضم مركز خدمة مواطنين لتقديم كافة الخدمات التموينية وصالة انتظار مكيفة ومجهزة بخدمة النداء الآلي وشاشات لتوضيح المستندات المطلوب تقديمها من قبل المواطنين لتلقى الخدمة، ويشمل عدد 10شبابيك منهم شباك لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وشباك لجهاز حماية المستهلك، والطابق الثالث به إدارة تموين المرج بكافة أقسامها التموينية والرقابية والمالية والإدارية والتفتيش الفني.

وسيقدم المركز عدة خدمات من بينها استخراج البطاقات بدل الفاقد أو التالف، والخصم، والطلاق، وخصم الوفاة، والفصل الاجتماعي.

وأشار محافظ القاهرة أنه سيتم تطبيق هذا النموذج الحضاري من مراكز الخدمات التموينية على مستوي جميع أحياء العاصمة.

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إزالات حي مصىر القديمة أعمال الداهمة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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