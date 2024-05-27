الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصف الأخير" يشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان روتردام للفيلم العربي

يشارك فيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن في المسابقة الرسمية بمهرجان روتردام للفيلم العربي في دورته 24 المقرر إقامتها في الفترة ما بين 30 مايو إلى 2 يونيو.

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وحصل الفيلم مؤخراً على جائزتين في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط "أفضل فيلم وأفضل سيناريو".

أبطال فيلم الصف الأخير

فيلم "الصف الأخير" بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم من تأليف شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن، وإخراج شريف محسن.

أحداث الفيلم 

وتدور قصة فيلم الصف الأخير حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

 

شريف محسن لمخرج شريف محسن المسابقة الرسمية بمهرجان روتردام المسابقة الرسمية بمهرجان روتردام للفيلم العربي فيلم الصف الأخير مسابقة الأفلام المصرية

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