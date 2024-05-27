الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بني سويف يتابع أعمال توريد القمح المحلي بمُجمّع صوامع سدس

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولي التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية، باستمرار  تقديم التيسيرات اللازمة للموردين من المزارعين والتجار لتسهيل عمليات توريد القمح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول، وتذليل أي معوقات، لتوريد أكبر كمية ممكنة من الأقماح المحلية،خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لملف توريد القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة، لاسيما في ظل الظروف والتحديات التي يشهدها العالم في الفترة الحالية  على كافة المستويات الدولية والإقليمية.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز  ببا،تفقد خلالها سير ومنظومة العمل بمجمع الصوامع بسدس، ومتابعة مستجدات أعمال توريد القمح المحلي للموسم الحالي، بحضور: المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، وعدد من التنفيذيين والمسؤولين بمجمع الصوامع.

واطمأن المحافظ على انتظام سير العمل بمجمع الصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، والذي يضم 12 خلية معدنية، سعة الخلية 5 آلاف طن بإجمالي 60 ألف طن، حيث تابع أعمال الاستلام والفرز لتحديد نوعية وجودة  الأقماح الموردة،وذلك بمعرفة وتحت إشراف  اللجنة المشكلة لهذا الغرض،لضمان توريد المحصول من المزارعين بالجودة المطلوبة وبشكل منتظم، موجها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والكفيلة للتيسير على الموردين والمزارعين.

كما ناقش المحافظ منظومة العمل بغرفة التحكم الآلى بالمجمع،المسؤولة عن تخزين وحفظ الغلال،ومجهزة  بأحدث تقنيات تكنولوجيا التخزين في العالم، من خلال تطبيق أحدث النظم التقنية في إدارة ومراقبة المخزون وتبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي.

أشار وكيل وزارة  التموين إلى استمرار  المتابعة والمرور الميداني لإحكام الرقابة على حركة تداول الأقماح، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للتفتيش على الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة لمنع أي تداول للقمح بشكل غير قانوني، حيث تم تجهيز مواقع الاستلام والتخرين على مستوى المحافظة بطاقة تستوعب أكثر من 250 ألف طن،حيث تتم أعمال التوريد  وتوزيع الكميات الموردة علي سعات التخزين بكل مركز مع مراعاة البعدين المكاني والـزمني، وصرف المستحقات المالية للمزارعين والموردين بحسب الأسعار التي أعلنتها الوزارة _ وهي: 2000جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 23.5)، 1950 جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 23)، 1900 جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 22.5).

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