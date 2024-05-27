ضبط كميات من المخدرات والأسلحة النارية بالمحافظات

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن الدقهلية والإسماعيلية والبحيرة والجيزة جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجرّي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت تلك الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الدقهلية

- ضبط (عاطل له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة المطرية وبحوزته (2 كيلوجرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية).

- ضبط (عاطل له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة ميت غمر وبحوزته (3 كيلوجرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، و500 قرص مخدر لعقار «الكبتاجون»، وبندقية آلية وعدد من الطلقات و2 خزينة).

مديرية أمن الإسماعيلية

وأسفرت الجهود الأمنية في محافظة الإسماعيلية عن ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق وبحوزته (29 كيلوجراما من مخدر الحشيش).

مديرية أمن البحيرة

- ضبط (عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة شبرا خيت وبحوزتهما (3.400 كيلوجرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وميزان حساس، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية).

- ضبط كل من (عاطل له معلومات جنائية وزوجته) بدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزتهما (2 كيلوجرام من مخدر الآيس، و500 قرص مخدر، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، ومشغولات ذهبية، وميزان حساس).

- ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الطالبية وبحوزته (5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات معهم.