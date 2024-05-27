الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محرقة الخيام برفح.. "القاهرة الإخبارية": كل فشل لدولة الاحتلال تعقبه جريمة حرب جديدة

الخيام برفح
الخيام برفح

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "محرقة مدينة الخيام في رفح الفلسطينية.. جريمة بشعة جديدة ارتكبها الاحتلال".

وقال التقرير: "محرقة مدينة الخيام في رفح الفلسطينية وصور المجزرة تشي بأكثر من ذلك، جريمة أخرى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لن يمر عليها العالم مرورًا عابرًا، أما الضحية فهي الغزيون العزل داخل خيام اكتسى لونها الأبيض بدماء أهلها، نساء ورجالًا وأطفالًا".

وأضاف: "مخيم تل السلطان غرب رفح الفلسطينية، تلك المنطقة التي ادعى جيش الاحتلال أنها آمنة وسبق أن أجبر الغزيين على النزوح إليها، أصبح دليلًا لنسف كل الادعاءات الزائفة للاحتلال بوجود مناطق آمنة في رفح".

جيش الاحتلال قصف الخيام بينما كان أهلها نياما

وتابع: "فالجيش الأكثر إنسانية في العالم كما يدعي قادته ومسئولوه قصف الخيام بينما كان أهلها نياما تتعلق قلوبهم وتتمزق آمالهم وينطلق لسانهم بالدعاء إلى السماء لإنهاء جحيم الأرض المتواصل في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فتفحمت أجساد الأطفال والنساء، فكل فشل عسكري ودبلوماسي لدولة الاحتلال الإسرائيلي تعقبه محرقة وجريمة حرب جديدة لا تطال غير المدنيين العزل".

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