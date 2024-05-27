الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 ومميزات استخراجه

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 من الأمور الهامة التي يسعى لها العديد من الأشخاص من ذوي الهمم للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية التي تلبي احتياجاتهم الخاصة ومن أجل تيسير هذه العملية، يأتي من بين هذه الروافد "كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي"، والذي يعتبر أداة حيوية للمعاقين للحصول على الخدمات اللازمة بشكل سريع وفعال.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

وتشهد محركات البحث عمليات متكررة للتعرف على طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 للتعرف على الإجراءات والمزايا التي يوفرها هذا الكارت، وبالتالي، فإن ارتفاع معدلات البحث عن الرابط يعكس الاهتمام المتزايد بتسهيل وتحسين جودة الحياة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويُمكنك الآن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة برقم الهوية الوطنية عبر الطرق التالية:

  • زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي:
  • انتقل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  • انقر على "خدمات المعاقين".
  • اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  • قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك.
  • انقر على "بحث".
  • ستظهر لك جميع معلومات كارتك، وتشمل:
  1. الاسم.
  2. رقم الهوية الوطنية.
  3. نوع الإعاقة.
  4. تاريخ الميلاد.
  5. العنوان.
  6. صورة الكارت.

هنا الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

يتيح كارت الخدمات المتكاملة لحامليه الاستفادة من الكثير من المميزات منها الإعفاءات من لعض الرسوم والتخفيضات من أبرزها:

  • خصم في تذاكر وسائل النقل والمواصلات العامة:
  • دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا:
  • الإعفاء من الضرائب:
    يحق لحاملي كارت الخدمات المتكاملة الاستفادة من إعفاءات ضريبية مختلفة
  • إمكانية الحصول على سيارة خاصة معفاة من الضرائب والجمارك:
  • الحصول على الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية: 
    يتيح الكارت الحصول على الإعفاء الجمركي عند استيراد الأجهزة التعويضية، مما يجعلها أكثر توفرًا وبأسعار ميسرة.
  • إمكانية الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية:
  • الحصول على سكن حكومي مناسب:
  • توفير فرصة 5% من التعيين في الجهات الحكومية:
  • إمكانية الجمع بين معاشين:
  • الدمج في المدارس والمعاهد والجامعات: 
    يسهل الكارت دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس والمعاهد والجامعات، مما يسهم في تحقيق المساواة في التعليم والفرص العلمية والتنموية.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

هنا الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024

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رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

هنا الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024

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